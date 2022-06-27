Атака РФ на Славянск: в результате обстрела есть погибшие и раненые — мэр

27 июня, 13:43
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Россия усилила обстрелы Донецкой области (Фото:ГСЧС)

Россия усилила обстрелы Донецкой области (Фото:ГСЧС)

В результате нового обстрела Славянска Донецкой области утром в понедельник, 27 июня, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Telegram.

«Кроме ночных „прилетов“ на улице Новый Быт и Барвинковская утром произошел обстрел улицы Торской. К сожалению, жертв избежать не удалось. Есть убитые и раненые», — отметил он.

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Количество жертв в результате вражеского обстрел Лях не уточнил.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июня войска РФ обстреляли один из микрорайонов Славянска, часть города осталась без света.

Эксперты прогнозируют. что в ближайшее время российские оккупанты могут возобновить наступление на Славянск.

В Минобороны Украины заявили, что войска РФ могут сосредоточиться на попытках захвата Краматорска и Славянска после боев за Лисичанск и Северодонецк.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Славянск Донецкая область Война России против Украины

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