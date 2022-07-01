В результате ракетного удара РФ по Одесской области пострадал реабилитационный центр Молдовы

1 июля, 16:34
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетных ударов в Сергеевке (Фото:ГСЧС)

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетных ударов в Сергеевке (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара РФ по пгт Сергеевка Одесской области пострадал реабилитационный центр правительства Молдовы.

Об этом сообщила министра здравоохранения страны Алла Немеренко в своем Facebook.

По ее словам, это был отремонтированный санаторий с хорошими условиями для детей из Молдовы с проблемами здоровья. Их отправляли на реабилитацию на побережье Черного моря.

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Деятельность центра была приостановлена во время пандемии, но его работу планировали возобновить перед войной.

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Из-за удара российским ракетами в здании повыбивало окна.

Пять сотрудников реабилитационного центра получили ранения, один человек погиб. Все они проживали в многоэтажке, разрушенной в результате атаки РФ.

https://www.facebook.com/ala.nemerenco/posts/pfbid021H8n27jpMthprVzCNJyhPMWNVGrU27GtcQzC8ZxZf7dV616K4uVxrHMDn9TnbGZSl

Сергеевка — поселок городского типа в 77 километрах от Одессы. В поселке расположен крупный климатический курорт, известный в том числе своими минеральными ваннами из обладающей лечебными свойствами воды Шаболатского лимана. В Сергеевке находится множество баз отдыха.

Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. На данный момент известно о 21 погибшем, еще 38 человек получили ранения.

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По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Одесская область Молдова Ракетные удары Война России против Украины

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