В результате удара РФ по рынку в Харьковской области погибла женщина — глава ОВА 9 января, 10:50 Спасатели продолжают разбирать завалы на месте удара РФ по рынку в Шевченково Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В результате удара РФ по рынку в почелке Шевченково Харьковской области утром в понедельник, 9 января, погибла 60-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы.

Все остальные пострадавшие госпитализированы, они получают необходимую медицинскую помощь.

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Утром 9 января российские оккупанты нанесли удар по Шевченково Купянского района. Вероятно, удар был нанесен ракетами С-300. Снаряды упали на местном рынке. Сообщалось о семи пострадавших, в том числе 13-летнем ребенке.

Спасатели доставали людей из-под завалов.

20 ноября 2022 года войска РФ обстреляли жилой дом в Шевченково. В результате атаки погибла сотрудница местной прокуратуры, еще два человека получили ранения.