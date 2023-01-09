В результате удара РФ по рынку в Харьковской области погибла женщина — глава ОВА

9 января, 10:50
Поделиться:
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте удара РФ по рынку в Шевченково Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте удара РФ по рынку в Шевченково Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В результате удара РФ по рынку в почелке Шевченково Харьковской области утром в понедельник, 9 января, погибла 60-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы.

Все остальные пострадавшие госпитализированы, они получают необходимую медицинскую помощь.

Видео дня

Утром 9 января российские оккупанты нанесли удар по Шевченково Купянского района. Вероятно, удар был нанесен ракетами С-300. Снаряды упали на местном рынке. Сообщалось о семи пострадавших, в том числе 13-летнем ребенке.

Спасатели доставали людей из-под завалов.

20 ноября 2022 года войска РФ обстреляли жилой дом в Шевченково. В результате атаки погибла сотрудница местной прокуратуры, еще два человека получили ранения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X