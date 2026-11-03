Россия нанесла удар по одной из подстанций Укрэнерго в Ровненской области

РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Ровненской области (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Во вторник, 3 ноября, российские оккупационные войска атаковали Ровненскую область . В результате удара пострадала одна из подстанций НЭК Укрэнерго.

Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.

Суспільне писало, что около 02:38 в Ровно был слышен звук взрыва. В Воздушных силах ВСУ информировали о движении дрона в сторону областного центра.

Реклама

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет. В частности, ударам подверглись объекты энергетики.

РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами и баллистикой. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 73 человека получили ранения.

В Днепре россияне попали в жилой квартал, ТЭЦ и отдел полиции. Также повреждена больница. На данный момент известно о 15 раненых.

В Винницкой области в результате повреждения энергетических объектов и линий электропередачи большая часть населенных пунктов осталась без света.

В Житомирской области РФ атаковала объекты энергетики в двух районах. Без света остались 180 тысяч человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК. В результате атаки есть значительные разрушения.