Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Запорожье: количество погибших возросло до пяти человек, десять жителей считаются пропавшими без вести 3 марта, 11:31 Спасатели продолжают разбирать завалы на месте попадания ракеты в пятиэтажку в Запорожье (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Количество погибших в результате ракетного удара РФ по пятиэтажке в Запорожье в ночь на 2 марта возросло до пяти человек.

Об этом сообщил и.о. мэра города Анатолий Куртев в своем Telegram.

Вместе с тем, по данным спасателей, удалось деблокировать тела четырех погибших. Также были обнаружены фрагменты тел, которые будут идентифицированы позже.

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Пропавшими без вести остаются десять человек. Восемь жителей дома получили ранения в результате вражеской атаки.

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Спасатели разбирают завалы уже более суток.



