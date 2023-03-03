Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Запорожье: поисковая операция длится более суток, из-под завалов извлеки тела еще двух погибших 3 марта, 08:36 Спасатели более суток разбирают завалы пятиэтажки в Запорожье, в которую попала российская ракета (Фото:ГСЧС)

Из-под завалов пятиэтажки в Запорожье, разрушенной в результате ракетного удара РФ в ночь на 2 марта, извлекли тела еще двух погибших. Общее количество погибших возросло до четырех человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасатели разбирают завалы дома уже более суток, они ищут людей и демонтируют опасные элементы дома.

Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.

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В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир.

Семь человек получили ранения. Спасатели сообщали о двух погибших, а глава Запорожской ОВА Юрий Малашко — о трех. Он уточнял, что одно тело погибшего жителя спасатели пытаются достать, а два уже деблокированы.



