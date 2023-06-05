Ракетный удар РФ по Днепропетровской области: мать погибшей двухлетней девочки в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи — глава ОВА

5 июня, 13:58
Поделиться:
Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ по Подгородному вблизи Днепра (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ по Подгородному вблизи Днепра (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Мать погибшей двухлетней девочки в результате ракетного удара РФ по Подгородному вблизи Днепра находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак эфире национального телемарафона.

«Всего в больнице находятся 12 человек, из них одна женщина — в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Это мать погибшего двухлетнего ребенка», — сказал он.

Видео дня

Лысак напомнил, что всего пострадали 25 человек, пять из них — дети. Три ребенка на данный момент находятся на стационарном лечении.

Поисково-спасательная операция уже завершилась, но разбор завалов продолжается.

Читайте также:
«Отец неистово кричал». Российская ракета убила на Днепропетровщине двухлетнюю девочку — подробности

3 июня российские войска совершили атаку на жилые дома в Подгородненской территориальной громаде в Днепропетровской области.

В результате ракетного удара погибла двухлетняя Лиза Приходько, ее тело было найдено спасателями под завалами дома.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X