Ракетный удар РФ по Днепропетровской области: мать погибшей двухлетней девочки в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи — глава ОВА 5 июня, 13:58 Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ по Подгородному вблизи Днепра (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Мать погибшей двухлетней девочки в результате ракетного удара РФ по Подгородному вблизи Днепра находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак эфире национального телемарафона.

«Всего в больнице находятся 12 человек, из них одна женщина — в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Это мать погибшего двухлетнего ребенка», — сказал он.

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Лысак напомнил, что всего пострадали 25 человек, пять из них — дети. Три ребенка на данный момент находятся на стационарном лечении.

Поисково-спасательная операция уже завершилась, но разбор завалов продолжается.

3 июня российские войска совершили атаку на жилые дома в Подгородненской территориальной громаде в Днепропетровской области.

В результате ракетного удара погибла двухлетняя Лиза Приходько, ее тело было найдено спасателями под завалами дома.

