В Полтаве увеличилось количество погибших в результате удара российскими дронами 3 июля

Последствия российского удара по областному и городскому ТЦК в Полтаве, 3 июля 2025 года (Фото: Суспільне)

Количество погибших в результате удара РФ беспилотниками по Полтаве 3 июля увеличилось до четырех — в больнице умерла женщина, пострадавшая во время атаки оккупантов.

Об этом сообщает начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.

3 июля в Полтаве российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по зданиям ТЦК и СП.

В результате вражеской атаки повреждения получили оба здания ТЦК, городского и областного, а также частные и многоквартирные дома, учебные заведения, магазины и автомобили.

Ранее сообщалось, что из-за удара дронами в Полтаве погибли три человека, количество пострадавших составило 59 человек.