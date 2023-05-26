Удар РФ по поликлинике в Днепре: один человек погиб, среди 15 раненых двое детей — фото, видео 26 мая, 11:52 Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре 26 мая (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В результате ракетного удара России по поликлинике в Днепре в пятницу утром, 26 мая, погиб один человек. Еще как минимум 15 получили ранения, в том числе двое детей.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Работают все необходимые службы.

«Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным[…] Мы должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время — это наши люди. А наши люди — это самое дорогое, что есть в Украине», — заявил Зеленский.



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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что среди раненых есть двое детей — мальчики трех и шести лет, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также в больницы доставили 11 взрослых, двое из них в тяжелом состоянии.



Лысак заявил, что в результате удара загорелись два здания. В целом огонь охватил 500 кв. м., ликвидация пожара продолжается



Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепру и области. Загорелось частное домовладение — повреждены два дома и автомобиль. Также огонь охватил два частных предприятия. В результате атаки пострадал работник заправки.

Всего Россия запустила по Украине 17 ракет и 31 ударный дрон. Силы противовоздушной обороны сбили десять Х-101/Х-555 и 25 беспилотников.