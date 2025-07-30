Этот случай уже не первый в этом году. Подобная ситуация два месяца назад стала причиной отставки Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками.

Почему Россия до сих пор имеет возможность бить по украинским полигонам и учебным центрам и возможно ли это предотвратить, в эфире Radio NV рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

— 29 июля, во второй половине дня российские войска ударили по военному полигону ВСУ вблизи Чернигова. Сухопутные войска заявили о трех погибших и 18 раненых. Пропагандисты написали, что по учебному центру били Искандерами, одна из ракет была оснащена кассетной боевой частью. Почему это произошло? Кто виноват? И можно ли предотвратить подобные жертвы среди военных?

— Первое, что надо сказать: конечно, первопричина этого всего — это война и то, что происходит российская агрессия, полномасштабное вторжение.

Второе. Очевидно, что любые военные цели, в частности полигоны, учебные центры, места дислокации военнослужащих, всегда будут в фокусе внимания врага по понятным причинам — потому что Россия заинтересована в том, чтобы истощать наши возможности и ресурсы. Это первые два пункта.

Третий — это, конечно, то, что Россия постоянно проводит разведку. Они работают над тем, чтобы выявлять и устанавливать места потенциального расположения личного состава, как места дислокации подразделений военных, места учебных центров и так далее. И, к сожалению, они это будут делать и в дальнейшем, это надо понимать. Враг здесь не будет останавливаться.

Безусловно, что в случае, если какой-то объект попадает в поле зрения, враг начинает фактически охотиться за этим объектом — будь то вдоль линии фронта, за местами, где могут быть наши военные, или не только вдоль фронта, но и в тылу, — нанося удары по определенным объектам.

К сожалению, надо сказать, что и в этом году были удары, которые агрессор наносил, в том числе и по местам потенциального расположения личного состава. И существуют дальнейшие риски.

Относительно того, какие меры принимаются, могу сказать на примере Сил территориальной обороны Вооруженных сил. Конечно, принимаются максимальные меры.

Первое — это рассредоточение личного состава. Второе — это максимальное количество укрытий поблизости, которые только могут быть. Если их нет в определенных стационарных условиях, то [нужно], чтобы были оснащены соответствующие блиндажи по соответствующим инженерно-техническим военным условиям. И в Силах ТрО очень серьезно этому уделяется внимание, и держатся эти вопросы на контроле. Это относительно наших, в частности, и учебных центров, и мест дислокации.

Кроме того, принимаются другие меры (я бы не хотел раскрывать детали), которые заключаются в маскировке и обеспечению безопасности от демаскировки, чтобы не показывать себя военнослужащим и не привлекать лишнего внимания как потенциального врага, который может вести космическую разведку, воздушную; но так же, к сожалению, бывают случаи, когда есть и предатели среди нас. И Служба безопасности работает над тем, чтобы выявлять таких граждан, которые, к сожалению, выдают определенную информацию врагу.

Что касается Сил ТрО, то у нас это решается максимально, насколько возможно, в условиях войны. Потому что гарантировать 100%-ную защищенность, к сожалению, особенно военным во время войны, нельзя. Да и гражданским, как мы видим, потому что враг ведет террористическую войну. Но все, чтобы минимизировать последствия, делается.

Но я вам могу сказать еще один момент, который, как по мне, тоже важно осознавать. Пожалуй, лучше решать вопрос, чтобы, по возможности, насколько условия позволяют, размещать определенные объекты на [большем] расстоянии — по крайней мере дальше, чем может доставать баллистика в регионах, [граничащих с Россией или с линией боевого столкновения]. Почему? Потому что баллистика летит очень быстро и иногда даже в укрытие дойти — это требует времени. А когда летит дрон или крылатая ракета, все же есть, действительно, достаточно времени, чтобы зайти в укрытие и там уже находиться и не давать врагу никаких шансов.

— Что касается Гончаровского полигона, то военные обозреватели, эксперты писали, что над ним летал российский дрон, очевидно, разведчик. И довольно долго он висел над полигоном. Открытым остается вопрос: если этот дрон видели, почему его не сбили? А военные писали о том, что было предупреждение об атаке. Почему не все спрятались, это также открытый вопрос.

— Здесь трудно сказать, все ли спрятались или нет, потому что нужно дождаться еще официального проведения соответствующих проверок и соответствующих расследований для того, чтобы установить, как все происходило.

Надо понимать, что кассетная боевая часть разлетается на большое расстояние, на большой площади. Надо все установить.

А второй момент — относительно дронов-разведчиков. У нас, действительно, очень часто об этом говорят, но я хотел бы обратить внимание на технические особенности отдельных дронов-разведчиков. Ему не обязательно висеть над какой-то целью. Это [видео], которое распространяет враг, то, что мы видим потом в соцсетях или где-то, — это результаты так называемого объективного контроля. Этот дрон может появляться непосредственно над целью, когда они уже планируют поражение объекта, за 5−10 минут до того, за 15, возможно.

Когда говорят о том, что дрон висит, он может висеть в четырех километрах, и он может видеть и наблюдать. Это не означает, что он висит прямо над целью. Суперкамеры, Зала летают, к сожалению, и летают, и их пытаются сбить. Но иногда высота, на которой они находятся, не дает возможности [их ликвидировать], потому что не хватает систем ПВО, именно ракет, которыми [можно их] доставать. А другими средствами это сделать просто сложно, технически невозможно. [Например], теми же мобильными огневыми группами.