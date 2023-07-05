Ракетный удар РФ по Первомайскому: в больнице остаются семь человек, среди них — годовалый ребенок 5 июля, 09:54 РФ ударила Искандером по жилому району Первомайского (Фото:ГСЧС)

Семь пострадавших в результате ракетного удара РФ по Первомайскому днем 4 июля остаются в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

По его словам, пять человек находятся в самом Первомайском в состоянии средней тяжести, в основном — с осколочными ранениями.

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В Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза, ее состояние оценивается как средней тяжести. Годовалый ребенок также находится в медучреждении, состояние — средней тяжести.

Синегубов уточнил, что в результате атаки повреждены восемь многоэтажек, горели авто.

Днем 4 июля российские оккупанты атаковали жилой квартал в Первомайском Харьковской области. В результате обстрелов в данный момент известно о 43 пострадавших — среди них 12 детей, в том числе двое младенцев.

Вероятно, войска РФ выпустили ракету Искандер.