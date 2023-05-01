Удар РФ по Павлоградскому району: число пострадавших возросло до 34, среди них пять детей
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области в ночь на 1 мая (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Павлоградскому району Днепропетровской области в ночь на понедельник, 1 мая, возросло до 34. Среди них пятеро детей.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Самой младшей девочке, пострадавшей в результате атаки РФ, восемь лет. Две женщины 45 и 55 лет находятся в реанимации, остальные жители лечатся амбулаторно.
«У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравление продуктами горения», — заявил Лысак.
Ранее власти Днепропетровской области сообщали о 25 пострадавших. Также повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов; есть разрушение в общинах района.
В ночь на понедельник, 1 мая, Россия нанесла по Украине второй за три дня массированный удар. Силы ПВО уничтожили 15 из 18 крылатых ракет.