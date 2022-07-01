Ракетный удар РФ по Одесской области: Офис генпрокурора сообщил о смерти 10-летнего мальчика
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетных ударов (Фото:ГСЧС)
В результате ракетного удара России по пгт Сергеевка Одесской области погиб 10-летний мальчик.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram.
«В ночь на 1 июля войска страны-агрессора совершили ракетные обстрелы Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что ранения получили двое детей — 4 и 17 лет, однако по состоянию на 10:00 утра количество пострадавших детей выросло.
В ночь на пятницу, 1 июля, Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.
По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.
По последним данным, под завалами многоэтажки погибли 16 человек, на базе отдыха — двое, из них один ребенок.
Ранения получили шесть детей.
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