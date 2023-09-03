Группами по два шахеда. Игнат рассказал об особенностях ночной атаки РФ на юг Украины 3 сентября, 09:57 Последствия удара РФ шахедом по портовой инфраструктуре Одесской области (Фото:ГСЧС)

Во время атаки на Украину в ночь на воскресенье, 3 сентября, РФ запускала дроны-камикадзе Shahed рассредоточенными группами по два ударных беспилотника.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, целью российских оккупантов были южные районы Одесской области.

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«Приблизительно по два шахеда, такими рассредоточенными группами они атаковали южные районы Одесской области, направления Измаил — Рени. Понятно, какие цели преследует враг, атакуя эти пограничные, в частности, регионы», — отметил Игнат.

Он уточнил, что войска РФ запускали шахеды с двух направлений — с мыса Чауда в оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 3 сентября РФ атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Воздушную тревогу, кроме Одесской, объявляли также в Херсонской и Николаевской областях.

Оккупанты выпустили 25 шахедов, 22 из них удалось сбить.

В Одесской области зафиксированы попадания по портовой инфраструктуре, пострадали два человека. О каком именно порте идет речь, пока не уточняется.