Удар ракетами и дронами по Одесской области: в ОВА рассказали о последствиях 26 июня, 11:38 Силы украинской ПВО уничтожают вражеские цели (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

Во время удара РФ по Одесской области в ночь на понедельник, 26 июня, одна из ракет Калибр попала в складское помещение.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram.

Две другие российские ракеты, а также четыре ударных дрона-камикадзе Шахед удалось сбить над регионом.

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Обломки одного из сбитых дронов упали на открытую территорию, взрывными волнами повреждены окна в многоквартирных домах прибрежной зоны.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

В ночь на 26 июня войска РФ осуществили очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники различных типов.

По Одесской области выпустили три ракеты Калибр, две из них удалось сбить.

Всего ночью силы украинской ПВО уничтожили 13 вражеских целей, включая семь дронов Shahed и четыре беспилотника неустановленного типа.