Две волны пусков ракет, удар по спасателям. Гуменюк уточнила детали атаки РФ по агропредприятию в Одесской области 21 июля, 09:59 Последствия ночной атаки РФ по агропредприятию в Одесской области в ночь на 21 июля (Фото:ОК Юг)

Во время удара по Одесской области в ночь на пятницу, 21 июля, войска РФ осуществили две волны пусков ракет.

«Коварство врага в том, что удар был направлен в две волны: сначала две ракеты, затем фактически, когда началась работа спасателей, был нанесен повторный удар с использованием такой же тактики», — отметила она.

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По словам Гуменюк, ракетный террор последних дней связан напрямую с зерновым соглашением, что является достаточно предсказуемым.

Нынешний ночью для удара по агропредприятию оккупанты использовали Калибры и направили ракеты очень сложным курсом с использованием особенности рельефа. РФ пыталась уничтожить запасы зерна и сельхозтехнику.

Гуменюк также не исключила, что российские войска испытывают новую тактику, «примеряясь к следующим атакам, потому что, разумеется, они на этом не остановятся».

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что во время повторного удара оккупантов спасатели остались без двух пожарных машин.

«Новая автоцистерна вряд ли подлежит восстановлению и в таком состоянии уж точно никому не поможет. К счастью, спасатели не пострадали», — отметил глава ведомства Сергей Крук.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 21 июля войска РФ снова атаковали Одесскую область. Ракеты попали по агропредприятию, есть пострадавшие. Уничтожены около 120 тонн зерновых.

Россияне атакуют юг Украины четвертую ночь подряд. Под ударом — Одесса и Николаев. 19 июля они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.

В результате атаки 20 июля в Одессе погиб один человек, глава ОВА сообщал о восьми пострадавших.