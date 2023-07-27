Масштабная атака РФ на Одессу 23 июля: обнаружено тело еще одной погибшей 27 июля, 11:58 Тело женщины обнаружили под завалами нежилого здания (Фото:Горсовет Одессы)

Количество погибших в результате масштабной атаки РФ на центр Одессы в ночь на 23 июля возросло до двух человек — под завалами нашли тело женщины.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Одессы, тело погибшей обнаружили в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на ул. Парковой.

Личность еще одной жертвы российских оккупантов устанавливается.

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23 июля оккупанты совершили самую масштабную атаку на центр Одессы с начала развязанной полномасштабной войны, использовав 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей.

В результате обстрела погиб мужчина, еще 21 человек пострадал, в том числе четверо детей. В историческом центре города значительные разрушения: ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор, всего повреждены 25 объектов исторической важности.