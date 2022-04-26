Ракетный удар РФ по дому в Одессе: погибла семейная пара, женщина была беременна — спикер ОВА

26 апреля, 09:47
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Всего в результате ракетного удара РФ по жилому дому погибли восемь человек (Фото:Сергей Братчук/t.me)

Всего в результате ракетного удара РФ по жилому дому погибли восемь человек (Фото:Сергей Братчук/t.me)

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В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Одессе 23 апреля погибла беременная женщина и ее муж.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал спикер главы Областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, супружеская пара Мила и Богдан, ждавшие рождение ребенка, оказались среди восьми мирных жителей, погибших после попадания российской ракеты в 16-этажный дом.

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Кроме того, жертвами атаки ВС РФ стали также журналистка Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь. Еще 18 человек пострадали.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесса Российская агрессия Беременные Военные преступления Война России против Украины

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