Упали на частный дом. Патрульные показали видео с места падения обломков сбитой над Одессой российской ракеты 18 июля, 15:24 Обломки сбитой над Одессой ракеты Калибр упали на частный дом и проломили крышу (Фото:ОК Юг)

Патрульные, прибывшие на место падения обломков сбитой над Одессой ракеты во время атаки РФ в ночь на вторник, 18 июля, показали, что происходило в частном доме.

Обломки Калибра проломили крышу дома и прижали владельца дома — 74-летнего мужчину.

Инспекторы вместе с соседями пострадавшего извлекли мужчину из-под обломков. Полицейские вызвали все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья.

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Пострадавший получил ранения, его госпитализировали.

В ночь на 18 июля войска РФ атаковали южные регионы Украины, в частности, Одессу и Николаев.

На подлете к Одесской области за ночь уничтожили 21 иранский дрон-камикадзе Shahed, еще четыре — над Николаевской. Всего силы ППО сбили 31 из 36 беспилотников.

Одессу также атаковали шесть Калибров. Все они были сбиты, но обломки сбитых ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений.

Также повреждения получили Свято-Николаевский храм и гостиница Одесса на морском вокзале.



