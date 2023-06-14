В полиции показали видео первых минут после ночного ракетного удара РФ по Одессе

14 июня, 13:58
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В результате ракетного удара РФ по Одессе пострадал жилой дом (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В результате ракетного удара РФ по Одессе пострадал жилой дом (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий показал, что происходило в первые минуты на месте ракетного удара РФ по Одессе в ночь на среду, 14 июня.

На кадрах видно, как полицейские оказывают помощь пострадавшим, а также проводят эвакуацию жителей пострадавшего дома.

В одной из квартир ранения получил ребенок. Его родители рассказали, что взрывной волной выбило окна.

Видео дня

https://www.facebook.com/Bilosh/videos/1656063661578658

В ночь на 14 июня РФ осуществила новую массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась Одесса, там российская ракета Калибр попала в гражданский объект. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Существенные повреждения получили складские помещения торговой сети, бизнес-центр, многоэтажные дома жилого комплекса, а также учебное заведение, дома, торговые объекты и находившиеся рядом машины.

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По состояние на 13:00 14 июня в больнице остается шесть пострадавших.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесса Ракетные удары Война России против Украины

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