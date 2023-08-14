Ночной удар РФ по Одессе. Целью оккупантов был центр города — Гуменюк 14 августа, 09:04 Обломки сбитых над Одессой ракет и дронов упали на жилые дома и админздания (Фото:ОК Юг)

Целью удара РФ по Одессе в ночь на понедельник, 14 августа, был центр города.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Непосредственно центр Одессы был под ударом. Ракеты приходилось сбивать прямо над городом, над жилыми кварталами. А это значит, что именно туда враг и направлял ракеты. В частности, в результате падения обломков ракеты стал пожар и в супермаркете. То, что вы видите, это уже последствия самого пожара», — пояснила она.

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Гуменюк добавила, что последствия работы ПВО и взрывной волны сказались и на жилых домах, и на административных, вспыхнуло два пожара.

«Есть информация о трех пострадавших сотрудниках супермаркета, двое из которых госпитализированы», — сказала представительница ВСУ.

Гуменюк не исключила, что под угрозой удара РФ также находилась и портовая инфраструктура, однако силы украинской ПВО сработали отлично.

В ночь на 14 августа войска РФ атаковали Одессу, выпустив 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и восемь крылатых ракет Калибр.

Все вражеские цели удалось сбить.

В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов в нескольких местах Одессы начались пожары.

В частности, повреждены общежитие одного из учебных заведений и гипермаркет. Ранены трое человек.

23 июля оккупанты совершили самую масштабную атаку на центр Одессы с начала развязанной полномасштабной войны, использовав 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей.

В результате обстрела погибли два человека, еще 21 человек пострадал, в том числе четверо детей. В историческом центре города значительные разрушения: ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор, всего повреждены 25 объектов исторической важности.