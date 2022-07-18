Новая атака РФ на Никополь: по городу выпустили более 60 снарядов из РСЗО, повреждены жилые дома, больница и ряд предприятий

18 июля, 08:40
Последствия ракетного обстрела Никополя 16 июля (Фото:ГСЧС)

Последствия ракетного обстрела Никополя 16 июля (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 18 июля, войска РФ выпустили по Никополю более 60 снарядов из РСЗО, повреждены дома в жилых кварталах и объекты городской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Направили более 60-ти снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице», — отметил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=kf_62DDK2mw

Резниченко уточнил, что в результате обстрела разрушены около десяти частных домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

Оккупанты нанесли удар по Никополю в ночь на 18 июля.

В прошлый раз город подвергся атаке 16 июля. Погибли два человека, их тела достали из-под завалов жилого дома. Оккупанты выпустили по городу 53 ракеты.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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