Новая атака РФ на Никополь: по городу выпустили более 60 снарядов из РСЗО, повреждены жилые дома, больница и ряд предприятий 18 июля, 08:40 Последствия ракетного обстрела Никополя 16 июля (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 18 июля, войска РФ выпустили по Никополю более 60 снарядов из РСЗО, повреждены дома в жилых кварталах и объекты городской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Направили более 60-ти снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице», — отметил он.

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Резниченко уточнил, что в результате обстрела разрушены около десяти частных домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

Оккупанты нанесли удар по Никополю в ночь на 18 июля.

В прошлый раз город подвергся атаке 16 июля. Погибли два человека, их тела достали из-под завалов жилого дома. Оккупанты выпустили по городу 53 ракеты.

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