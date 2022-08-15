Атаки РФ на Днепропетровскую область: по Никополю оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов, по одному из районов — ракеты С-300 15 августа, 09:21 Войска РФ атаковали Днепропетровскую область из РСЗО и ракетами С-300 (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 15 августа, войска РФ атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. По Никополю выпустили 20 реактивных снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в Никополе разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.

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Еще 20 реактивных снарядов попали по Марганецкой громаде. Там обошлось без разрушений и пострадавших.

В Покровской громаде из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, никто не пострадал.

Резниченко уточнил, что по Синельниковскому району войска РФ ударили четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Другие детали обстрела пока не сообщаются.

«Одну российскую ракету — X-59 — наши военные этой ночью над областью сбили», — резюмировал глава ОВА.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область из РСЗО и ствольной артиллерии, а также наносят ракетные удары.

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