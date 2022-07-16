РФ выпустила по городу 53 ракеты. В Никополе из-под завалов жилого дома достали тела двоих погибших — глава Днепропетровской ОВА 16 июля, 10:43 РФ обстреляла из Градов жилые кварталы Никополя (Фото:ГСЧС)

В результате ударов РФ по Никополю Днепропетровской области погибли два человека, их тела достали из-под завалов жилого дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеских обстрелов», — отметил он.

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Резниченко добавил, что оккупанты выпустили по городу 53 ракеты.

Женщина, которая получила ранения, находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Утром 16 июля Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

В ночь на 16 июля Россия атаковала Днепропетровскую область.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие и на улицу рядом с ним, погибли три человека, еще 16 получили ранения. Масштабы разрушений устанавливают.

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