РФ выпустила по городу 53 ракеты. В Никополе из-под завалов жилого дома достали тела двоих погибших — глава Днепропетровской ОВА

16 июля, 10:43
РФ обстреляла из Градов жилые кварталы Никополя (Фото:ГСЧС)

РФ обстреляла из Градов жилые кварталы Никополя (Фото:ГСЧС)

В результате ударов РФ по Никополю Днепропетровской области погибли два человека, их тела достали из-под завалов жилого дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеских обстрелов», — отметил он.

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Резниченко добавил, что оккупанты выпустили по городу 53 ракеты.

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Женщина, которая получила ранения, находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Утром 16 июля Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

В ночь на 16 июля Россия атаковала Днепропетровскую область.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие и на улицу рядом с ним, погибли три человека, еще 16 получили ранения. Масштабы разрушений устанавливают.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Никополь Война России против Украины

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