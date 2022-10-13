Россия продолжает убивать украинцев. В больнице Николаева скончался 11-летний мальчик, который находился шесть часов под завалами 13 октября, 22:04 Спасатели достают мальчика из-под завалов после атаки россиян по городу, 13 октября (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области)

В больнице Николаева скончался 11-летний мальчик, которого после шести часов пребывания под завалами достали спасатели.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он уточнил, что мальчика привезли на диализ в областную больницу, а позже у ребенка остановилось сердце.

«Нет слов. Твари террористы», — заявил Ким.

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В ночь на 13 октября российские ракеты попали в жилой дом в Николаеве. Два верхних этажа разрушены до основания. Повреждены также квартиры с третьего по первый этаж.

Всего российские оккупанты выпустили по Николаеву восемь ракет С-300.

Утром 13 октября из-под завалов дома достали 11-летнего мальчика. Он провел там шесть часов. Позже он скончался в больнице.

Количество погибших в результате массированного ракетного удара РФ по Николаеву возросло до четырех человек, сообщали ранее в Офисе генпрокурора. Среди них — трое гражданских.

