РФ выпустила семь ракет по Николаеву: повреждены объекты инфраструктуры и АЗС
Спасатели ликвидируют последствия ночного обстрела Николаева (Фото:ГСЧС)
В ночь на четверг, 21 июля, Николаев снова подвергся массированному обстрелу — Россия выпустила по городу семь ракет С-300.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
«Около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300. По предварительной информации известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещении», — уточнил он.
По словам Кима, на данный момент известно об одном пострадавшем.
Спасатели ликвидировали все возгорания, возникшие в результате обстрелов. Более детальная информация уточняется.
Рано утром 21 июля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе раздаются мощные взрывы.
Оккупанты обстреливают областной центр практически ежедневно. Власти города планируют закрыть его на несколько дней, чтобы «отработать» адреса возможных коллаборантов.
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