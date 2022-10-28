Мэр Николаева показал видео последствий ракетных ударов РФ по городу
РФ ударила по Николаеву ракетами С-300 (Фото:Скриншот видео Александр Сенкевич/Telegram)
Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия удара РФ по областному центру ракетами С-300 в ночь на пятницу, 28 октября.
«Практически полностью разрушено трехэтажное админздание. Рядом взрывной волной и обломками задело новостройку», — написал он в своем Telegram.
По словам мэра, с самого утра на месте попаданий порядок наводят коммунальщики, они расчищают проезд и пешеходные зоны от обломков и мусора. Сотрудники администрации района фиксируют последствия обстрелов.
Также повреждения получили помещения хлебопекарни.
По данным военной администрации, по городу ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300.
В ночь на 28 октября войска РФ обстреляли Николаев ракетами С-300. Один человек получили ранения.
Российская армия продолжает атаковать Николаев ракетами и дронами-камикадзе. 18 октября войска РФ ударили по двухэтажному зданию, погиб один человек. 20 октября четыре вражеских дрона атаковали учебное заведение Николаева.
23 октября под удар вражеских ракет С-300 попал пятиэтажный жилой дом, три человека получили ранения.