Мэр Николаева показал видео последствий ракетных ударов РФ по городу

28 октября, 17:19
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РФ ударила по Николаеву ракетами С-300 (Фото:Скриншот видео Александр Сенкевич/Telegram)

РФ ударила по Николаеву ракетами С-300 (Фото:Скриншот видео Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия удара РФ по областному центру ракетами С-300 в ночь на пятницу, 28 октября.

«Практически полностью разрушено трехэтажное админздание. Рядом взрывной волной и обломками задело новостройку», — написал он в своем Telegram.

По словам мэра, с самого утра на месте попаданий порядок наводят коммунальщики, они расчищают проезд и пешеходные зоны от обломков и мусора. Сотрудники администрации района фиксируют последствия обстрелов.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=jEbSbpQXusg&feature=emb_title

Также повреждения получили помещения хлебопекарни.

По данным военной администрации, по городу ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В ночь на 28 октября войска РФ обстреляли Николаев ракетами С-300. Один человек получили ранения.

Российская армия продолжает атаковать Николаев ракетами и дронами-камикадзе. 18 октября войска РФ ударили по двухэтажному зданию, погиб один человек. 20 октября четыре вражеских дрона атаковали учебное заведение Николаева.

23 октября под удар вражеских ракет С-300 попал пятиэтажный жилой дом, три человека получили ранения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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