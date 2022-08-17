Мощная ночная атака РФ на Николаев: две ракеты попали в здание университета, обломки повредили жилые дома

17 августа, 08:34
Российские ракеты попали в здание Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Российские ракеты попали в здание Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

В результате ракетного удара по Николаеву в ночь на среду, 17 августа, повреждения получило здание Черноморского национального университета имени Петра Могилы и жилые дома.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По его словам, в здание университета прилетели две вражеские ракеты.

Сенкевич подчеркнул, что никаких военных объектов на территории университета нет. Сейчас там принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы и выдают дипломы.

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«В момент обстрела в университете находился только охранник. К счастью, он не пострадал», — добавил мэр Николаева.

Он также рассказал, что обломками и ударной волной повреждения получили жилые дома напротив университета.

https://www.youtube.com/watch?v=r3y8AfviMOM&feature=emb_title

Коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

О других возможных последствиях ракетной атаки РФ на Николаев и о пострадавших пока не сообщается.

В пресс-службе ГСЧС в Facebook уточнили, что спецлинии 101 и 102, которые не работали после обстрела, возобновили работу.

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid0RCTWoB4D62V328MUr8oxbM6K55A7iC7Mvrpni1WA1sarSbLLk3STqMGoa5R45if8l

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в своем Telegram, что РФ нанесла удар ракетами С-300. Кроме здание университет, пострадало также одно из предприятий города.

«Также повреждены частные дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется», — добавил он.

В ночь на 17 августа российские оккупанты совершили мощный обстрел Николаева. Сенкевич сообщал, что были повреждены жилые дома. Другие детали атаки не уточнялись.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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