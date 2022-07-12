РФ обстреляла Николаев из Торнадо-С, применялись кассетные боеприпасы: появились фото и видео последствий
Николаев атаковали из РСЗО Торнадо-С (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
Утром во вторник, 12 июля, войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применялись также кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
«Враг ночью массированно обстрелял город. На сегодня известно, что применялись кассетные боеприпасы и Торнадо-С. Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома. 12 человек травмированы», — отметил он.
Тимошенко также опубликовал фото и видео последствий вражеских обстрелов.
Мэр Николаева Александр Сенкевич также показал поврежденные больницы.
«В зданиях выбиты окна, в некоторых помещениях упал потолок. Персонал и пациенты не пострадали. В одном учреждении ранен охранник», — добавил он в Telegram.
Утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские войска совершили мощный обстрел города.
Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прозвучало более 20 взрывов.
Позже стало известно, что ракеты оккупантов попали в два медицинских учреждения и жилые дома. 12 человек получили ранения.
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