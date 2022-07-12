РФ обстреляла Николаев из Торнадо-С, применялись кассетные боеприпасы: появились фото и видео последствий

12 июля, 11:35
Николаев атаковали из РСЗО Торнадо-С (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Николаев атаковали из РСЗО Торнадо-С (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Утром во вторник, 12 июля, войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применялись также кассетные боеприпасы.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Враг ночью массированно обстрелял город. На сегодня известно, что применялись кассетные боеприпасы и Торнадо-С. Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома. 12 человек травмированы», — отметил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=-na4Ljs2Pl8&feature=emb_title

Тимошенко также опубликовал фото и видео последствий вражеских обстрелов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также показал поврежденные больницы.

«В зданиях выбиты окна, в некоторых помещениях упал потолок. Персонал и пациенты не пострадали. В одном учреждении ранен охранник», — добавил он в Telegram.

Утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские войска совершили мощный обстрел города.

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прозвучало более 20 взрывов.

Позже стало известно, что ракеты оккупантов попали в два медицинских учреждения и жилые дома. 12 человек получили ранения.

Инфографика: НВ
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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