Массированный ракетный удар РФ по Николаеву: количество погибших возросло до четырех, идут спасательные работы

13 октября, 12:43
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Во дворе жилого дома повреждены авто (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Во дворе жилого дома повреждены авто (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Количество погибших в результате массированного ракетного удара РФ по Николаеву в ночь на 13 октября возросло до четырех человек. Среди них — трое гражданских.

Как сообщили в пресс-службе Офис генпрокурора в Telegram, известно о гибели троих гражданских под завалами многоэтажки и одном погибшем спасателе.

В ведомстве уточнили, что в результате попадания ракеты в пятиэтажный жилой дом разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили. Проводятся поисковые и спасательные работы.

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«Пока известно о гибели трех гражданских. Из-под завалов удалось вытащить 11-летнего мальчика, он госпитализирован в больницу», — добавили там.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ночь на 13 октября российские ракеты попали в жилой дом в Николаеве. Два верхних этажа разрушены до основания. Повреждены также квартиры с третьего по первый этаж.

https://www.youtube.com/watch?v=jEbSbpQXusg&feature=emb_title

Из-под завалов удалось спасти подростка, он провел там шесть часов. Под завалами могут находиться еще семь человек.

Всего по городу было выпущено восемь ракет С-300. Одна из них попала в здание лодочной станции, погиб спасатель.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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