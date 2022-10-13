Массированная атака РФ на Николаев: одна из ракет попала по лодочной станции, под завалами нашли тело мужчины 13 октября, 10:51 Спасатели разбирают завалы на месте удара российской ракеты (Фото:ГСЧС)

Одна из российских ракет во время массированной атаки на Николаев в ночь на 13 октября попала в здание лодочной станции, погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, здание лодочной станции разрушено. Часть ракет попали по открытой территории.

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«Под завалами спасательной лодочной станции найден мужчина. К сожалению, он скончался», — добавил Ким.

В пресс-службе ГСЧС в Facebook уточнили, что погибший — сотрудник Государственного военизированного горно-спасательного отряда.

Он посвятил свою жизнь спасению других. В ночь атаки он был на дежурстве на случай чрезвычайного происшествия на водных объектах Николаева.

В ночь на 13 октября российские ракеты попали в жилой дом в Николаеве. Два верхних этажа разрушены до основания. Повреждены также квартиры с третьего по первый этаж.

Из-под завалов удалось спасти подростка, он провел там шесть часов. Под завалами могут находиться еще семь человек.

Всего по городу было выпущено восемь ракет С-300.



