Войска РФ днем ударили по Николаеву: более десяти человек ранены, в том числе ребенок, есть погибшие

5 августа, 16:02
Войска РФ ежедневно обстреливают Николаев и область (Фото:Анна Замазеева/Telegram)

Войска РФ ежедневно обстреливают Николаев и область (Фото:Анна Замазеева/Telegram)

Днем в пятницу, 5 августа, войск РФ обстреляли Николаев.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

«Уже более десяти раненых, только в одном месте после обстрела днем, есть погибшие. Бригады еще работают», — отметил он.

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Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева уточнила, что в результате обстрела пострадал 13-летний мальчик.

https://www.youtube.com/watch?v=r3y8AfviMOM&feature=emb_title

В своем Telegram она уточнила, что обстрел был со стороны Херсона, пострадали Балабановка и Корабельный район Николаева.

По словам мэра Николаева Александр Сенкевича, площадь поражения очень большая, снаряды попали по жилым кварталам района.

«Пострадали частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы», — написал он в Telegram.

В ночь на 5 августа войска РФ трижды обстреливали Николаев, пострадали дома в Корабельном районе областного центра.

В Николаеве с 23:00 пятницы, 5 августа, вводится комендантский час, который будет действовать до 5:00 понедельника, 8 августа. Это может быть сделано для поиска корректировщиков огня.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Война России против Украины

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