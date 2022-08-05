Войска РФ днем ударили по Николаеву: более десяти человек ранены, в том числе ребенок, есть погибшие
Войска РФ ежедневно обстреливают Николаев и область (Фото:Анна Замазеева/Telegram)
Днем в пятницу, 5 августа, войск РФ обстреляли Николаев.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
«Уже более десяти раненых, только в одном месте после обстрела днем, есть погибшие. Бригады еще работают», — отметил он.
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева уточнила, что в результате обстрела пострадал 13-летний мальчик.
В своем Telegram она уточнила, что обстрел был со стороны Херсона, пострадали Балабановка и Корабельный район Николаева.
По словам мэра Николаева Александр Сенкевича, площадь поражения очень большая, снаряды попали по жилым кварталам района.
«Пострадали частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы», — написал он в Telegram.
В ночь на 5 августа войска РФ трижды обстреливали Николаев, пострадали дома в Корабельном районе областного центра.
В Николаеве с 23:00 пятницы, 5 августа, вводится комендантский час, который будет действовать до 5:00 понедельника, 8 августа. Это может быть сделано для поиска корректировщиков огня.
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