Ракетный удар РФ по Запорожью: количество погибших возросло до трех человек, Зеленский показал видео последствий
В результате ракетного удара по многоэтажке в Запорожье разрушены квартиры со второго по пятый этаж (Фото:Суспільне Запоріжжя)
Количество погибших в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье в ночь на четверг, 2 марта, возросло до трех человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Такие данные обнародованы по состоянию на 8:30 утра 2 марта.
В результате спасательно-поисковых работ из-под завалов деблокированы шесть раненых людей.
На ночную атаку российских оккупантов отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.
В своем Telegram он показал видео последствий ракетного удара по пятиэтажке.
«Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все», — отметил Зеленский.
В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. Ракеты попали по пятиэтажке, разрушено более десяти квартир. Сообщалось о двух погибших и шести раненых.
Удалось также спасти 11 человек, среди них — беременная женщина.