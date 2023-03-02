Ракетный удар РФ по Запорожью: количество погибших возросло до трех человек, Зеленский показал видео последствий 2 марта, 08:51 В результате ракетного удара по многоэтажке в Запорожье разрушены квартиры со второго по пятый этаж (Фото:Суспільне Запоріжжя)

Количество погибших в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье в ночь на четверг, 2 марта, возросло до трех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Такие данные обнародованы по состоянию на 8:30 утра 2 марта.

В результате спасательно-поисковых работ из-под завалов деблокированы шесть раненых людей.

Видео дня

На ночную атаку российских оккупантов отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

В своем Telegram он показал видео последствий ракетного удара по пятиэтажке.

«Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все», — отметил Зеленский.

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. Ракеты попали по пятиэтажке, разрушено более десяти квартир. Сообщалось о двух погибших и шести раненых.

Удалось также спасти 11 человек, среди них — беременная женщина.



