Посол Франции посетил место удара российской ракеты по многоэтажке в Умани, где погибли 23 человека 2 мая, 15:36 В результате удара ракеты РФ по многоэтажке в Умани погибли 23 человека, среди них — шестеро детей (Фото:Carlos Barria/Reuters)

Во вторник, 2 мая, посол Франции в Украине Этьен де Понсен посетил Умань, где российская ракета попала в жилую многоэтажку, забрав жизни 23 человек.

В своем Twitter он опубликовал видео с места трагедии. Дипломат отметил, что приехал выразить соболезнования мэру Умани и всем жителям города.

«Также я приехал для того, чтобы напомнить, что ракетные удары по гражданским домам — это военное преступление. Наш министр иностранных дел Катрин Колонна неоднократно подчеркивала это, и я напомню еще раз», — резюмировал он.

Видео дня

Во время масштабной российской атаки в ночь на 28 апреля вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области.

В результате удара погибли 23 человека, среди которых шестеро детей. 18 человек получили травмы.