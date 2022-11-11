«Циничный ответ страны-террориста на успехи ВСУ на фронте». Зеленский показал видео последствий удара РФ по жилой многоэтажке в Николаеве 11 ноября, 08:51 В результате удара РФ по Николаеву разрушены с 1 по 5 этажи жилого дома, погибли два человека (Фото:ГСЧС)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по пятиэтажному жилому дому в Николаеве в ночь на пятницу, 11 ноября, где погибли два человека.

В своем Telegram он назвал это циничным ответов страны-террориста РФ на успехи украинской армии на фронте.

«Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал Зеленский.

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Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

«Россия не покидает свою гнусную тактику. А мы не оставляем нашей борьбы. оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев», — резюмировал президент.

В ночь на 11 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве. Погибли два человека, еще двое ранены.

По данным спасателей, под завалами многоэтажки могут находиться люди.

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Николаеве после значительных успехов ВСУ в Николаевской и Херсонской области.

В частности, удалось освободить Снигиревку, которая находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для удержания этого ключевого города войска РФ стянули туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.

Вечером 10 ноября Зеленский сообщил, что ВСУ на юге страны освободили 41 населенный пункт. Позже в Генштабе сообщили о еще 12 освобожденных селах.

