Ракетный удар РФ по Николаеву: из-под завалов многоэтажки достали подростка, он провел там шесть часов

13 октября, 08:47
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В многоэтажку в Николаеве попали ракеты С-300, полностью разрушены квартиры на верхних этажах (Фото:ГСЧС)

В многоэтажку в Николаеве попали ракеты С-300, полностью разрушены квартиры на верхних этажах (Фото:ГСЧС)

Из-под завалов пятиэтажки, разрушенной в результате ракетной атаки войск РФ по Николаеву в ночь на 13 октября, достали 11-летнего мальчика.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram.

По его словам, ребенок провел под завалами шесть часов. Сейчас ему оказывается необходимая медпомощь. Под завалами дома ищут еще семь человек.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=jEbSbpQXusg

Всего российские оккупанты выпустили по Николаеву восемь ракет С-300, по городу ведутся поиски еще одного человека.

В пресс-службе ГСЧС в Facebook добавили, что спасатели продолжают искать людей под завалами многоэтажки и проводят разбор разрушенных конструкций.

Для оказания помощи местным жителям на месте работают волонтеры Общества Красного Креста Украины, привлечены бригады скорой медицинской помощи, правоохранители и аварийные бригады города.

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid02quDVyiMh6uSDK2Mq4EwMAA4osV9upSfvhiZcHT5C1QUekrDat88cMmD6szxXh4ubl

В ночь на 13 октября российские ракеты попали в жилой дом в Николаеве. Два верхних этажа разрушены до основания. Повреждены также квартиры с третьего по первый этаж.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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