Разрушены квартиры, сгорели авто. Появились фото и видео последствий ракетного удара РФ по десятиэтажке в Николаеве 30 сентября, 09:50 В доме полностью или частично разрушены десять квартир (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В результате ракетного удара РФ по жилому кварталу Николаева в ночь на пятницу, 30 сентября, разрушены квартиры, сгорели авто во дворах домов. Спасатели завершили разбор завалов поврежденной десятиэтажки.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. Он также опубликовал фото и видео последствий разрушений.

Он отметил, что в результате вражеской атаки полностью разрушены четыре квартиры, еще шесть разрушены частично.

Видео дня

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Все люди деблокированы.

Тимошенко также рассказал, что РФ нанесла удары по Николаеву ракетами С-300. По предварительным данным, пострадали девять человек, одну жительницу дома достали из-под завалов.

Спасатели уточнили, что в результате удара произошло разрушение верхнего этажа десятиэтажного жилого дома. Во всех рядом расположенных зданиях вылетели окна, уничтожено множество балконов.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Во дворах сгорели около пяти авто.

В результате ракетного обстрела Николаева в ночь на 30 сентября одна из ракет попала по многоэтажному жилому дому. Сообщалось о восьми пострадавших.

