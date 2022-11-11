Ракетный удар РФ по многоэтажке в Николаеве: количество погибших возросло до семи, один человек умер в больнице 11 ноября, 13:31 Россия ударила ракетой С-300 по жилой многоэтажке в Николаеве (Фото:Viktoria Lakezina/Reuters)

Количество погибших в результате ракетного удара войск РФ по многоэтажке в Николаеве в ночь на пятницу, 11 ноября, возросло до семи человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

По его словам, в больнице скончался один из пострадавших в результате атаки.

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Николаев. К сожалению, в больнице скончался еще один человек в результате сегодняшнего обстрела многоэтажки. На данный момент количество жертв достигло семи человек", — уточнил Тимошенко.

Он добавил, что тела шести погибших спасатели достали из-под завалов жилого дома.

В ночь на 11 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве. Ранее сообщалось о шести погибших и двух раненых.

Российские оккупанты атаковали город ракетами С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночную атаку на Николаев «циничным ответом страны-террориста» на успехи ВСУ на юге Украины, в частности, в Николаевской области.

