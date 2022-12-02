РФ ударила по селу в Харьковской области: ракета С-300 попала в пятиэтажный жилой дом 2 декабря, 09:28 Ракета РФ попала в жилую многоэтажку, разрушены верхние этажи (Фото:Галина Минаева/Telegram)

В ночь на пятницу, 2 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка Чугуевской громады Харьковской области, повреждена жилая пятиэтажка.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, оккупанты выпустили по населенному пункту ракету С-300. Результате атаки пострадали две женщины, а дом получил значительные повреждения.

Видео дня

Глава Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева добавила в своем Telegram, что обошлось без погибших, но есть сильные разрушения.

Людям, жилье которых разрушено, предоставят временное.

Синегубов также рассказал о ситуации в других районах области.

Под интенсивными вражескими обстрелами остается Купянский район, оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели авто, хозяйственные постройки.

По Волчанску и населенным пунктам громады россияне также наносят артиллерийские удары, в результате одного из обстрелов повреждена частная сельхозтехника.

Войска РФ систематически обстреливают освобожденные населенные пункты Харьковской области.