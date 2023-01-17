Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре: 15 тел погибших пока не удалось идентифицировать, 20 человек считаются пропавшими без вести 17 января, 15:16 В Днепре завершилась поисково-спасательная операция на месте разрушенной российской ракетой многоэтажки в Днепре, 44 человека погибли (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенной в результате ракетного удара РФ многоэтажки в Днепре, погибли 44 человека. Из них не удалось идентифицировать 15 тел погибших.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в своем Facebook.

По его словам, без вести пропавшими остаются 20 человек, четыре из них — дети.

Пятеро детей остались сиротами. Над тремя из них оформляют опекунство родственники.

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«Два ребенка пока находятся на попечении государства, поскольку у них нет близких, которые могли бы о них позаботиться», — уточнил он.

Клименко добавил, что на месте разрушенного дома работают антимародерные группы. Обеспечена охрана подъездов для недопущения краж имущества из заброшенных квартир.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января. Погибли 44 человек, в том числе пять детей.

Спасли 39 жителей дома, в том числе шестерых детей. Травмы получили 79 человек, детей среди них 16.

В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. По данным Офиса президента, разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.