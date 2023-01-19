Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре: пропавшими без вести остаются 11 человек 19 января, 12:59 После ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре до сих пор не могут установить местонахождение 11 человек (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

После ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре 14 января пропавшими без вести до сих пор остаются 11 человек.

Как сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, правоохранители регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении людей. Каждое заявление отработали, о судьбе 11 человек пока ничего неизвестно.

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Всего после трагедии полицейские получили более 560 заявлений.

420 из них касались поврежденного имущества, 43 — повреждения автомобилей и 10 — админзданий.

На данный момент на месте ракетного удара работают десять следственно-оперативных групп, которые проводят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества.

Также продолжают работу антимародерные группы.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января.

По последним данным погибли 45 человек, в том числе шесть детей. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что количество жертв может быть более 50.

Спасли 39 жителей дома, в том числе шестерых детей. Травмы получили 79 человек, детей среди них 16.

В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. По данным Офиса президента, разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.

