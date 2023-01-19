Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре: пропавшими без вести остаются 11 человек
После ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре до сих пор не могут установить местонахождение 11 человек (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)
После ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре 14 января пропавшими без вести до сих пор остаются 11 человек.
Как сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, правоохранители регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении людей. Каждое заявление отработали, о судьбе 11 человек пока ничего неизвестно.
Всего после трагедии полицейские получили более 560 заявлений.
420 из них касались поврежденного имущества, 43 — повреждения автомобилей и 10 — админзданий.
На данный момент на месте ракетного удара работают десять следственно-оперативных групп, которые проводят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества.
Также продолжают работу антимародерные группы.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января.
По последним данным погибли 45 человек, в том числе шесть детей. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что количество жертв может быть более 50.
Спасли 39 жителей дома, в том числе шестерых детей. Травмы получили 79 человек, детей среди них 16.
В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. По данным Офиса президента, разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.