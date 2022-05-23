Ракетные удары РФ по Малину: погиб сотрудник Укрзализныци, повреждены 150 жилых домов, количество раненых возросло до четырех — мэр 23 мая, 08:41 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетного удара поврежден инфраструктурный объект УЗ (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)

В результате ракетного удара России по Малину Житомирской области 22 мая погиб сотрудник Укрзализныци, количество раненых возросло до четырех.

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Об этом сообщил мэр города Александр Ситайло.

«Поврежден объект инфраструктуры Укрзализныци, около 150 жилых домов, один многоквартирный, несколько магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший — работник Укрзализныци. Также есть четверо раненых — трое работников Укрзализныци и один житель Малина», — уточнил он.

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По словам Ситайло, раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают спасатели и медики, а также следователи оперативных групп. Пожар ликвидировали вчера около 19:00 вечера.

22 мая оккупанты выпустили ракеты по Малину Житомирской области по объекту железнодорожной инфраструктуры.

РФ атаковала Житомирскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования. Четыре крылатых ракеты уничтожили подразделения противовоздушной обороны.



Удар был очень похож на тот, который оккупанты нанесли 20 мая.



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