Ракетные удары РФ по Малину: погиб сотрудник Укрзализныци, повреждены 150 жилых домов, количество раненых возросло до четырех — мэр
В результате ракетного удара поврежден инфраструктурный объект УЗ (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)
В результате ракетного удара России по Малину Житомирской области 22 мая погиб сотрудник Укрзализныци, количество раненых возросло до четырех.
Война России против Украины — главные события 23 мая
Об этом сообщил мэр города Александр Ситайло.
«Поврежден объект инфраструктуры Укрзализныци, около 150 жилых домов, один многоквартирный, несколько магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший — работник Укрзализныци. Также есть четверо раненых — трое работников Укрзализныци и один житель Малина», — уточнил он.
По словам Ситайло, раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
На месте работают спасатели и медики, а также следователи оперативных групп. Пожар ликвидировали вчера около 19:00 вечера.
22 мая оккупанты выпустили ракеты по Малину Житомирской области по объекту железнодорожной инфраструктуры.
РФ атаковала Житомирскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования. Четыре крылатых ракеты уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
Удар был очень похож на тот, который оккупанты нанесли 20 мая.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.