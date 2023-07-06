Ракетный удар РФ по Львову: количество погибших возросло до пяти человек, 40 пострадавших
Обломки одной из сбитых над Львов ракет попал в жилой дом, ряд квартир на последнем этаже полностью разрушены (Фото:Roman Baluk/Reuters)
Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Львову в ночь на четверг, 6 июля, возросло до пяти человек.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram.
По его словам, из-под завалов извлекли тело женщины.
Спасатели продолжают работать на месте трагедии.
Количество пострадавших в результате атаки войск РФ также возросло до 40 человек.
В пресс-службе МВД сообщили, что развернуто шесть палаток для размещения и питания пострадавших, оказания психологической помощи.
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В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетам по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.
В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушения получили более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали по Львовской и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.