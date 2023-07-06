Ракетный удар РФ по Львову и области: обесточена линия электропередач и три подстанции, населенные пункты остались без света
РФ ударила ракетами по Львову, обломки сбитых ракет упали во Львовской области (Фото:Presidential Press Service/Handout via Reuters)
В результате атаки войск РФ на Львов и область в ночь на четверг, 6 июля, в регионе была обесточена линия электропередачи и подстанции.
Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, были обесточены сразу три трансформаторные подстанции, на данный момент идет ликвидация последствий.
Полностью без света остались два населенных пункта Львовской области.
В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетам по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.
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В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Погибли четыре человек, еще 35 пострадали. Разрушения получили более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали по Львовской и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.