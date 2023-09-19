Удар шахедами по Львову: в ООН заявили об уничтожении 300 тонн гуманитарной помощи 19 сентября, 15:34 На складах начался масштабный пожар (Фото:ГСЧС)

В результате удара РФ дронами-камикадзе Shahed по складам во Львове в ночь на вторник, 19 сентября, сгорели 300 тонн гуманитарной помощи для Украины.

Об этом сообщила гуманитарный координатор организации в Украине Дениз Браун.

Она осудила атаку российских оккупантов.

По словам Браун, был разрушен склад неправительственной организации Каритас-Спес во Львове.

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«Этот важный гуманитарный объект, где было около 300 тонн гуманитарной помощи, выгорел дотла», — подчеркнула она.

Координатор ООН добавила, что в течение года количество ударов по гуманитарным объектам возросло.

Она напомнила, что гуманитарные сотрудники, учреждения и активы защищены международным гуманитарным правом, а удары по ним строго запрещены.

Россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed около 5 утра, попав в три промышленных склада. Там были продукты питания, бытовая химия, гуманитарная помощь. Огонь охватил почти 10 тысяч кв.м. территории.

Погиб человек, еще двое пострадали. Один пострадавший госпитализирован.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал возгорание одним из самых масштабных пожаров в городе с точки зрения разрушений и ущерба. По его словам, он составит сотни миллионов гривен.



