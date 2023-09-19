Удар шахедами по Львову: в ООН заявили об уничтожении 300 тонн гуманитарной помощи

19 сентября, 15:34
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На складах начался масштабный пожар (Фото:ГСЧС)

На складах начался масштабный пожар (Фото:ГСЧС)

В результате удара РФ дронами-камикадзе Shahed по складам во Львове в ночь на вторник, 19 сентября, сгорели 300 тонн гуманитарной помощи для Украины.

Об этом сообщила гуманитарный координатор организации в Украине Дениз Браун.

Она осудила атаку российских оккупантов.

По словам Браун, был разрушен склад неправительственной организации Каритас-Спес во Львове.

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«Этот важный гуманитарный объект, где было около 300 тонн гуманитарной помощи, выгорел дотла», — подчеркнула она.

Координатор ООН добавила, что в течение года количество ударов по гуманитарным объектам возросло.

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Она напомнила, что гуманитарные сотрудники, учреждения и активы защищены международным гуманитарным правом, а удары по ним строго запрещены.

Россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed около 5 утра, попав в три промышленных склада. Там были продукты питания, бытовая химия, гуманитарная помощь. Огонь охватил почти 10 тысяч кв.м. территории.

Погиб человек, еще двое пострадали. Один пострадавший госпитализирован.

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Мэр Львова Андрей Садовый назвал возгорание одним из самых масштабных пожаров в городе с точки зрения разрушений и ущерба. По его словам, он составит сотни миллионов гривен.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Львов Гуманитарная помощь Война России против Украины дроны-камикадзе

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