Ракетный удар по Львовской области: обломки российской ракеты повредили 26 жилых домов, кирпичный завод и два авто в Золочеве 15 июня, 12:10 Цей матеріал також доступний українською Обломки российский ракеты упали на кирпичный завод в Золочеве (Фото:Максим Козицкий/Telegram)

Обломки российской ракеты, сбитой над Золочевом Львовской области 15 июня, повредили 26 жилых домов и ряд других зданий.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

«Всего повреждены 26 жилых домов, три объекта торговли и три админздания. В основном это повреждение окон, дверей и стен. Уничтожена крыша кирпичного на площади 1250 метров квадратных, повреждены стена, соседнее складское здание и два автомобиля», — отметил он.

Видео дня

Читайте также: Воздушные Силы за час сбили три российских ракеты Калибр

По словам Козицкого, люди, которые пострадали, находятся в удовлетворительном состоянии и проходят лечение амбулаторно.

В момент падения обломков ракеты они находились на территории кирпичного завода и в жилом секторе неподалеку.

14 июня Россия выпустила ракету по Львовской области, ее сбили над Золочевом силы украинской системы ПВО. Обломками ракеты ранены шесть человек, в том числе ребенок.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.