Ракетный удар по Львовской области: обломки российской ракеты повредили 26 жилых домов, кирпичный завод и два авто в Золочеве
Обломки российский ракеты упали на кирпичный завод в Золочеве (Фото:Максим Козицкий/Telegram)
Обломки российской ракеты, сбитой над Золочевом Львовской области 15 июня, повредили 26 жилых домов и ряд других зданий.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.
«Всего повреждены 26 жилых домов, три объекта торговли и три админздания. В основном это повреждение окон, дверей и стен. Уничтожена крыша кирпичного на площади 1250 метров квадратных, повреждены стена, соседнее складское здание и два автомобиля», — отметил он.
По словам Козицкого, люди, которые пострадали, находятся в удовлетворительном состоянии и проходят лечение амбулаторно.
В момент падения обломков ракеты они находились на территории кирпичного завода и в жилом секторе неподалеку.
14 июня Россия выпустила ракету по Львовской области, ее сбили над Золочевом силы украинской системы ПВО. Обломками ракеты ранены шесть человек, в том числе ребенок.
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