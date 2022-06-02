Ракетный удар по Львовской области: Укрзализныця сообщила о задержке пассажирских поездов
Россия нанесла ракетный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры во Львовской области (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)
В результате ракетного удара по объекту железнодорожной инфраструктуры во Львовской области задерживаются более десяти пассажирских поездов.
Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, задерживают следующие поезда:
- № 6 Ивано-Франковск — Запорожье;
- № 18 Львов — Харьков;
- № 37 Ужгород — Одесса;
- № 13 Киев — Солотвино;
- № 45 Ужгород — Харьков;
- № 96 Рахов — Киев;
- № 95 Киев — Рахов;
- № 1 Ивано-Франковск — Харьков;
- № 43 Ивано-Франковск — Киев;
- № 14 Солотвино — Киев;
- № 38 Одесса — Ужгород;
- № 25 Рахов — Одесса;
- № 29 Киев — Ужгород.
Время задержки не сообщается.
Также в четверг, 2 июня, в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
- № 6155 Львов — Лавочное;
- № 6187 Львов — Мукачево;
- № 6189 Львов — Лавочное Чоп (в обратном направлении — к станции Лавочное).
Поезд № 829/830 сообщением Львов — Ужгород — Львов 2 июня курсировать не будет.
«Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками», — добавили в УЗ.
В ночь на 2 июня в Стрыйском районе Львовской области прозвучали взрывы. В Укрзализныце сообщили, что ракетный удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре.
В результате атаки ранения получили пять человек.
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