Ракетный удар по Львовской области: Укрзализныця сообщила о задержке пассажирских поездов

2 июня, 08:56
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Россия нанесла ракетный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры во Львовской области (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)

Россия нанесла ракетный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры во Львовской области (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)

В результате ракетного удара по объекту железнодорожной инфраструктуры во Львовской области задерживаются более десяти пассажирских поездов.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, задерживают следующие поезда:

  • № 6 Ивано-Франковск — Запорожье;
  • № 18 Львов — Харьков;
  • № 37 Ужгород — Одесса;
  • № 13 Киев — Солотвино;
  • № 45 Ужгород — Харьков;
  • № 96 Рахов — Киев;
  • № 95 Киев — Рахов;
  • № 1 Ивано-Франковск — Харьков;
  • № 43 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 14 Солотвино — Киев;
  • № 38 Одесса — Ужгород;
  • № 25 Рахов — Одесса;
  • № 29 Киев — Ужгород.
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Время задержки не сообщается.

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Также в четверг, 2 июня, в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

  • № 6155 Львов — Лавочное;
  • № 6187 Львов — Мукачево;
  • № 6189 Львов — Лавочное Чоп (в обратном направлении — к станции Лавочное).

Поезд № 829/830 сообщением Львов — Ужгород — Львов 2 июня курсировать не будет.

«Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками», — добавили в УЗ.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5497555086944901

В ночь на 2 июня в Стрыйском районе Львовской области прозвучали взрывы. В Укрзализныце сообщили, что ракетный удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре.

В результате атаки ранения получили пять человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Укрзализныця Львовская область Война России против Украины Ракетный удар

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