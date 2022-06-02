Ракетный удар по Львовской области: Укрзализныця сообщила о задержке пассажирских поездов 2 июня, 08:56 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла ракетный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры во Львовской области (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)

В результате ракетного удара по объекту железнодорожной инфраструктуры во Львовской области задерживаются более десяти пассажирских поездов.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, задерживают следующие поезда:

№ 6 Ивано-Франковск — Запорожье;

№ 18 Львов — Харьков;

№ 37 Ужгород — Одесса;

№ 13 Киев — Солотвино;

№ 45 Ужгород — Харьков;

№ 96 Рахов — Киев;

№ 95 Киев — Рахов;

№ 1 Ивано-Франковск — Харьков;

№ 43 Ивано-Франковск — Киев;

№ 14 Солотвино — Киев;

№ 38 Одесса — Ужгород;

№ 25 Рахов — Одесса;

№ 29 Киев — Ужгород.

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Время задержки не сообщается.

Также в четверг, 2 июня, в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов — Лавочное;

№ 6187 Львов — Мукачево;

№ 6189 Львов — Лавочное Чоп ( в обратном направлении — к станции Лавочное).

Поезд № 829/830 сообщением Львов — Ужгород — Львов 2 июня курсировать не будет.

«Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками», — добавили в УЗ.

В ночь на 2 июня в Стрыйском районе Львовской области прозвучали взрывы. В Укрзализныце сообщили, что ракетный удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре.

В результате атаки ранения получили пять человек.

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