Появилось видео из ледовой арены в Дружковке после удара РФ 3 января, 16:56 Больше всего пострадал центральная часть арены (Фото:DmytroKuleba/Twitter)

В соцсетях появилось видео с последствиями удара российских оккупантов по ледовой арене Альтаир в Дружковке Краматорского района Донецкой области в понедельник, 2 января.

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Обнародованные кадры были сняты внутри объекта, который является домашней площадкой клуба Донбасс и самой большой в Украине школой хоккея и фигурного катания.

На них видны масштабы разрушений, основная часть которых пришлась на центральную часть арены, использовавшейся для хранения гуманитарной помощи.

Видео дня

По словам заместителя главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, одна российская ракета ударила по самой Дружковке, а вторая по селу Яковловка. Известно о двух раненых.