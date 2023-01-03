Появилось видео из ледовой арены в Дружковке после удара РФ

3 января, 16:56
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Больше всего пострадал центральная часть арены (Фото:DmytroKuleba/Twitter)

Больше всего пострадал центральная часть арены (Фото:DmytroKuleba/Twitter)

В соцсетях появилось видео с последствиями удара российских оккупантов по ледовой арене Альтаир в Дружковке Краматорского района Донецкой области в понедельник, 2 января.

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Обнародованные кадры были сняты внутри объекта, который является домашней площадкой клуба Донбасс и самой большой в Украине школой хоккея и фигурного катания.

https://twitter.com/Drucity/status/1610028005706932224

На них видны масштабы разрушений, основная часть которых пришлась на центральную часть арены, использовавшейся для хранения гуманитарной помощи.

Видео дня

https://twitter.com/666_mancer/status/1610251788250218497

По словам заместителя главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, одна российская ракета ударила по самой Дружковке, а вторая по селу Яковловка. Известно о двух раненых.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Хоккей Дружковка Ракетные удары Ледовая арена Война России против Украины

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