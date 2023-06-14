Удар РФ по Кривому Рогу: Подоляк показал фото молодой семьи, которая погибла, и обратился к партнерам Украины 14 июня, 15:27 Молодая семья, которая погибла в результате удара РФ по Кривому Рогу (Фото:Михаил Подоляк/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал фотографию молодой пары, которая погибла во время российской атаки по Кривому Рогу, и обратился к странам-партнерам с просьбой «прикрыть лазейки» в санкционных пакетах.

Об этом говорится в заметке Подоляка в Twitter.

«Это фотография только одной молодой семьи, погибшей в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу. Сегодня ночью новая террористическая атака — и снова трое погибших, уже в Одессе», — написал Подоляк.

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Подоляк показал фотографию молодой семьи, Давида и Ксении Эпельман, которые погибли во время ужасной атаки в Кривом Роге. Пара, которая поженилась год назад, была молодыми педагогами. Их жизни были оборваны российским ракетным ударом.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что в одной из ракет, которая ударила по Кривому Рогу было около 50 компонентов, произведенных в других странах, несмотря на введенные против России санкции.

Подоляк связал такое явление с тем, что необходимые России детали поставляются частными компаниями через третьи страны в обход санкций.

«Вопрос: может, уже пора прикрыть очевидные лазейки и дыры в санкционных пакетах? Иначе это уже выглядит откровенно странно: с одной стороны, наши компании просто во время полномасштабной войны поставляют детали к ракетам стране-агрессору и главному доктринальному стратегическому сопернику НАТО, с другой — ищем ракеты для ПВО Украины», — резко отреагировал Подоляк.

Во вторник, 13 июня, армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки погибли 12 человек. Ранения получили 38 человек.