Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество пострадавших превысило 80 человек, среди них — семь детей
РФ нанесла два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Кривого Рога, погибли шесть человек, в том числе ребенок (Фото:ГСЧС)
Количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу 31 июля превысило 80 человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.
По его словам, среди пострадавших — семь детей.
На данный момент в больницах остаются 19 человек, все они в состоянии средней тяжести.
В Кривом Роге объявлен траур.
Глава Сил обороны города Александр Вилкул уточнил, что среди тех, кто находится в больнице — двое детей. Всего пострадавших — 81 человек.
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31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института.
Оккупанты выпустили по городу Искандеры. Президент Владимир Зеленский заявил, что их запускали с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя.
Погибли шесть человек, в том числе 10-летний ребенок.